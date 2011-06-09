В Тернопольской области от бешенства умерли коровы

В Тернопольской области от бешенства умерли две коровы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, падеж двух коров был зафиксирован 23 мая в селе Сапанов Кременецкого района.

Поскольку были признаки заболевания бешенством, местная районная ветеринарная служба направила головы коров на экспертизу в Тернополь в Региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины, а туши коров были сожжены.

По данным Центра пропаганды, 8 июня заболевание данных коров бешенством было подтверждено в ходе лабораторного исследования, о чем составлены соответствующие акты.

Поэтому во время заседания районной чрезвычайной противоэпидемической комиссии принят ряд мер карантинного и превентивного характера. В настоящее время ситуация классифицируется как чрезвычайная природного характера объектного уровня.

Районная ветеринарная служба принимает меры по недопущению распространения инфекции.