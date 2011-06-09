Буковину посетила представитель детского Фонда ООН

Председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ встретился с председателем представительства детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие МОКУО, которая посетила Буковину с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи стороны обсудили состояние оказания медицинской помощи детям, больным СПИДом в Черновицкой области. М.ПАПИЕВ отметил, что сотрудничество с ЮНИСЕФ на территории Украины продолжается уже достаточно долгое время и имеет положительные результаты.

По словам М.ПАПИЕВА, Буковина имеет уникальный опыт в работе с ВИЧ-инфицированными детьми. Как пример, детский дом семейного типа настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря, отца Михаила ЖАРА в селе Молница Герцаевского района, где на воспитании находится 250 детей, 44 из которых живут с ВИЧ. В целом в области на учете находится 86 детей, среди которых у 49 подтверждена ВИЧ-инфекция, у 37 диагноз находится в стадии подтверждения.

М.ПАПИЕВ выразил убеждение, что визит представителя детского фонда ООН даст возможность продолжить и углубить это сотрудничество на территории Черновицкой области.

В свою очередь Ю.МОКУО высоко оценила внедренные принципы работы с ВИЧинфицированными детьми на Буковине. «Я давно слышала об этой прекрасной инициативе и раньше, однако сейчас получила возможность увидеть все собственными глазами. За детей, находящихся в детском доме, нет ни малейшего повода волноваться, – они обеспечены абсолютно всем необходимым».

Особого внимания, по словам председателя представительства детского Фонда ООН в Украине, заслуживает высокий уровень социальной интеграции детей – они ходят в обычную общеобразовательную школу, очень позитивным является отношение к ним со стороны педагогов, населения. «Этот опыт, подчеркнула чрезвычайно важный, и им надо делиться, ведь одна из самых главных задач сейчас – формирование толерантного отношения общества к проблемам ВИЧ-нфицированных», - подчеркнула Ю.МОКУО.

По словам председателя представительства детского Фонда ООН в Украине ЮНИСЕФ и в дальнейшем готов «продолжать сотрудничество с Украиной, перенимать потенциал профессионалов, работающих с такой категорией детей, в частности в системе образования».