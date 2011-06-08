От укусов клещей пострадали дети в детском саду

В Краматорске Донецкой области с начала года (с приходом теплой погоды) от укусов клещей пострадали 173 человека, из них 4 ребенка – на территории детского сада.

Об этом сообщает сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на главного врача Краматорской санитарно-эпидемиологической станции Василия ГОНЧАРЕНКО.

По его словам, из 173 пострадавших 104 человека были укушены клещами на территории города. «На территории города укусы регистрировались в центральной части города, в поселках Шабельковка, Красногорка, Городещино, Веселый, Ясногорка, Камышеваха», - уточнил В.ГОНЧАРЕНКО.

«На территории одного из детских садов по бульвару Машиностроителей было зарегистрировано 4 случая укусов клещами детей», - отметил он.