В Крыму в ДТП погибли женщина с ребенком - ехали на мопеде

В Крыму в результате столкновения автомобиля с мопедом погибли женщина и ребенок.

Авария произошла вечером 7 июня в Красногвардейском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления ГАИ.

Водитель автомобиля «Митсубиси» совершил столкновение с мопедом «Хонда» под управлением женщины, которая выехала со второстепенной на главную дорогу справа». Погибли водитель мопеда и ее пассажир - мальчик.