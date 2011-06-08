В храмах Полтавской области будут молиться о дожде
12:46, 08 июня 2011Новости регионов
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Невероятная жара и засуха
В храмах Полтавской области будут молиться о дожде.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии УПЦ.
«Церковь не остается в стороне тогда, когда погодные условия усложняют труд хлебопашцев, как это было в прошлом году. Земля наша была охвачена губительными стихийными бедствиями - невероятной жарой и засухой. В связи с этим во всех храмах Полтавской и Кременчугской епархий Украинской Православной Церкви будут совершать молебны о даровании благоприятной погоды для выращивания урожая»,- сказано в сообщении.
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