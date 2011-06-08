В храмах Полтавской области будут молиться о дожде.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии УПЦ.

«Церковь не остается в стороне тогда, когда погодные условия усложняют труд хлебопашцев, как это было в прошлом году. Земля наша была охвачена губительными стихийными бедствиями - невероятной жарой и засухой. В связи с этим во всех храмах Полтавской и Кременчугской епархий Украинской Православной Церкви будут совершать молебны о даровании благоприятной погоды для выращивания урожая»,- сказано в сообщении.