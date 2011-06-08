Самодельный электрический водонагреватель убил семейную пару

В Запорожской области самодельный водонагреватель стал причиной гибели семейной пары.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, из-за использования электрического водонагревателя в душе погибли 40-летний житель с. Малиновка Гуляйпольского района области и его 40-летняя жена.

В баке для воды на летнем душе был установлен электрический водонагреватель кустарного производства, который подключался через электрический удлинитель к электросети, что, очевидно, и стало причиной гибели людей. Вероятно, люди погибли в результате удара током.

Милиция проводит расследование.