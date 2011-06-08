Под Харьковом горит мусорная свалка

Под Харьковом горит Дергачевский полигон твердых бытовых отходов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН.

По его словам, сообщение о пожаре на мусорной свалке поступило вчера в 18.28. Сразу к месту происшествия были направлены 7 отделений спецтехники, в том числе автоцистерна, однако после оценки ситуации на пожар было дополнительно направлено 6 пожарных автомобилей и 2 автомобиля спецтехники. Площадь пожара составила 400 кв. м.

В течение часа пожар был локализован. Для прекращения распространения огня на полигоне работают бульдозеры и трактора, которые засыпают прогары почвой.

И.ЛУПАНДИН отметил, что пожарные расчеты работали над гашением пожара и ночью.

По состоянию на 9.00 работы по ликвидации пожара на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов продолжаются, поскольку остались отдельные очаги огня.

«Основной очаг огня ликвидирован, сейчас ведется борьба с локальными очагами», - сказал он.

И.ЛУПАНДИН отметил, что гашение пожара осложняется тем, что толщина мусора на месте загорания составляет 20-30 метров.

Он отметил, что сейчас на полигоне происходит проливка прогаров и разборка конструкций.

И.ЛУПАНДИН подчеркнул, что вблизи пожара работает химическое подразделение, которое постоянно берет лабораторные пробы воздуха и делает анализ на наличие вредных веществ.

«Близлежащим населенным пунктам ничего не угрожает. Лабораторные исследования подтверждают, что воздух в норме. Люди могут не волноваться, ситуация под контролем», - отметил он.

На данный момент работы на полигоне ведут около 100 человек, 17 автомобилей, в том числе рукавная база, автонасосная станция, которая позволяет поддерживать необходимое давление в системе. Принимаются все меры для ликвидации пожара.