Волынь: аферисты собирают деньги для "больных детей"

В Волынской областной государственной администрации заявляют об аферистах, которые действуют якобы от имени губернатора Бориса КЛИМЧУКА.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Волынской ОГА, «7 июня 2011 года в областную государственную администрацию поступила информация от местного предприятия о том, что благотворительный фонд «София» с киевской пропиской и счетами в ЧАО «ВТБ Банк» якобы по инициативе председателя облгосадминистрации Б.КЛИМЧУКА собирает деньги на оздоровление детей - сирот и больных диабетом. В письмах указаны несуществующие телефоны облгосадминистрации и частный мобильный номер неустановленного лица, называющей себя Валентиной».

В связи с этим ОГА официально заявляет, что не организовывала никаких совместных проектов с благотворительным фондом «София» и не несет ответственности за целевое использование этих средств.

«Призываем волынские предприятия и предпринимателей быть внимательными к подобного рода «слезным телефонным просьбам» самозванцев и не позволять обмануть себя», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Волынской ОГА, для благотворительной и меценатской деятельности Б.КЛИМЧУК еще в 2003 году организовал областной благотворительный фонд «Родная Волынь». За годы своей деятельности фонд не использовал и не собирается использовать «телефонное административное право» в благотворительных делах, подчеркивается в сообщении.