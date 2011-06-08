Черниговский роддом получил оборудование для интенсивной терапии

Черниговский роддом получил от Фонда помощи и развития детям Чернобыля (США) медицинское оборудование для проведения интенсивной терапии новорожденных.

Как сообщил УНИАН главный врач роддома Василий ГУСАК, оборудование стоимостью свыше 200 тыс. грн. передано медицинскому заведению в рамках благотворительной акции. С помощью этого оборудования врачи смогут на высоком уровне одновременно проводить дыхательную поддержку 9 младенцам.

По словам В.ГУСАКА, Черниговский роддом является больницей-партнером Фонда помощи и развития детям Чернобыля почти 10 лет. "За это время, благодаря сотрудничеству, удалось значительно улучшить уровень медицинской помощи тяжелобольным и недоношенным детям", - сказал врач.

Он также заметил, что с 2004 года, когда при поддержке посла США в Украине Джона ГЕРБСТА фонд собрал средства на закупку первых самых современных аппаратов искусственной вентиляции легких, в роддоме Чернигова началась «новая эра» в проведении терапии дыхательных расстройств у новорожденных.

Черниговский роддом имеет статус городского медицинского заведения, однако его специалисты оказывают необходимую помощь женщинам из всего региона: ежегодно здесь рождается приблизительно 4 тысячи малышей, из которых только 65% - жители Чернигова.

*** Фонд помощи и развития детям Чернобыля основан в 1990 г. после Чернобыльской катастрофы. ФПРДЧ является гуманитарной организацией, работающей для спасения и улучшения жизни детей в Украине.

Цель фонда – обеспечивать высококачественную медицинскую помощь детям с заболеваниями раком, врожденными генетическими пороками, сердечными болезнями и иммунным дефицитом, а также оказывать помощь недееспособным сиротам.

За время своей деятельности ФПРДЧ осуществил 32 авиа- и 18 морских перевозок грузов с медицинским оборудованием и товарами стоимостью свыше 63 млн. долларов США для реализации медицинских программ в 31-й партнерской больнице и трех детских домах для инвалидов по всей Украине.