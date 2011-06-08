Ривненщина: людям запретили посещать леса

08:30, 08 июня 2011
Новости регионов
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Из-за высокой пожарной опасности

Жителям Ривненской области запрещено посещать лесные массивы в связи с повышенной пожарной опасностью.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Василий БЕРТАШ.

По информации областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по состоянию на 6 июня в государственном лесном фонде области уже произошло 26 пожаров на общей площади почти 30 гектаров.

Лесоводы отмечают, что ограничение на посещение лесов является вынужденным и временным. Они обращаются к жителям Ривненской области с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности, а для отдыха выбирать специально оборудованные площадки. 

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