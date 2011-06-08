В Мариуполь прибыли специалисты противочумной станции

Вчера в Мариуполь прибыли специалисты украинской противочумной станции Минздава Украины для оказания практической помощи в налаживании и установке оборудования для ПЦР (полимеразная цепная реакция) -диагностики.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении также отмечается, что на сегодня с целью локализации и ликвидации очага холеры в г. Мариуполе проведено: бактериологическое обследование 116 контактных с больными в широких пределах очага распространения, экстренная антибиотикопрофилактика; при подворных обходах осмотрено более 243 тыс. человек, выявлено 5 больных с дисфункцией кишечника, которые обследованы и госпитализированы.

Также СЭС информирует, что всего в области из-за холеры было проверено 423 объекта повышенного эпидриска, составлено 179 протоколов о нарушении санитарного законодательства, приняты 17 финансовых санкций, приостановлена эксплуатация 23 объектов, на 21 объекте ограничено ассортимент продукции, снято с реализации около 600 кг пищевых продуктов, отстранены от работы 42 работника.

Кроме того, на санитарно-бактериологические показатели и холеру отобрано 2,5 тыс. образцов питьевой, морской воды, воды открытых водоемов, пищевых продуктов, в том числе 60 образцов рыбы и морепродуктов.

В очаге продолжает работать комиссия Минздрава Украины, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы.

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 июня в инфекционном отделении Мариупольской городской больницы №4 уже подтверждено заболевание холерой у 14 человек. Также зарегистрирован случай подозрения на холеру у женщины 75 лет, проживающей в поселке Калинина Волновахского района, она госпитализирована в холерный госпиталь Волновахской центральной районной больницы, обследования на холеру продолжаются. Течение заболевания у всех – средней степени тяжести.