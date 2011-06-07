СЭС Донецкой железной дороги создала оперативный штаб

С целью недопущения распространения заболеваемости холерой государственной санитарно-эпидемиологической службой на Донецкой железной дороге 3 июня создан и утвержден персональный состав оперативного штаба государственной СЭС на дороге во время локализации и ликвидации вспышки холеры в г. Мариуполь.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, в состав штаба вошли представители руководства железной дороги, медицинской службы железной дороги, МВД Украины на Донецкой железной дороге.

Кроме того, выдано постановление главного государственного санитарного врача Донецкой железной дороги от 1 июня о временном запрете купания и любительском вылове рыбы на побережье Азовского моря оздоровительного комплекса «Урзуф» (детский центр «Буревестник», пансионат «Урзуф», база отдыха «Урзуф - 2»).

Также на ДЖД разработано радио-обращение для отдыхающих в оздоровительном комплексе «Урзуф» и для пассажиров вокзала Мариуполь; памятки для проводников и пассажиров поездов, отправляющихся и прибывающих на ст. Мариуполь.

По данным ДЖД, специалистами СЭС на Донецкой железной дороге совместно с Мариупольской линейной СЭС на Донецкой железной дороге проводятся рейдовые проверки структурных подразделений ГП «Донецкая железная дорога», расположенных в г. Мариуполь (депо Мариуполь, вокзал Мариуполь, поезд 83/84 "Мариуполь - Киев»), оздоровительного комплекса «Урзуф».

Как напоминает СЭС на Донецкой железной, в г. Мариуполь по состоянию на 6 июня 2011 зарегистрировано 14 заболевших холерой и 2 вибрионосителя. Работников Донецкой железной среди них нет.

Для выполнения мероприятий, направленных на локализацию и уничтожение очага холеры, задействовано 200 сотрудников органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Донецкой области, Донецкой железной дороги и др., в т.ч. 15 сотрудников Министерства здравоохранения Украины, 5 единиц автотранспорта для оперативных мероприятий.