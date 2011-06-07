Вода в Черном море у берегов Севастополя соответствует нормам

Санитарно-эпидемиологические службы Севастополя контролируют санитарное состояние морской воды в Черном море у берегов города, на сегодня она соответствует всем нормам ГОСТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге для журналистов первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Сергей ЖИВОДУЕВ.

«Вы знаете, что в Украине нашли холеру, и сейчас жесточайшим образом поставлен вопрос о контроле ситуации. Службами СЭС проводятся выездные обследования объектов, исследуются микробиологические показатели воды. Специалисты горСЭС полностью сделали мониторинг по пробам морской воды в Севастополе. Пробы воды сегодня везде удовлетворяют нормам», - отметил вице-губернатор.

По словам С.ЖИВОДУЕВА, температура воды в море сегодня составляет 20,6 градусов тепла, но завтра вода будет теплеть, и вероятность появления в ней бактерий увеличивается.

«Наша задача сегодня - четко контролировать акваторию Черного моря вблизи Севастополя, чтобы не допустить никаких проблемных ситуаций», - подчеркнул С.ЖИВОДУЕВ.

Он также заверил, что все медицинские учреждения и санэпидслужба готовы к проведению экстренных неотложных мероприятий по предупреждению распространения карантинных инфекций, в том числе холеры.

Заместитель главного санитарного врача городской СЭС Лариса ТИТОВА сегодня в «прямом эфире» телекомпании «Севастополь» сообщила: «Мы точно также (как в Мариуполе, где зафиксированы случаи заболевания холерой) ужесточили контроль и надзор, чтобы не допустить поступления в город Севастополь опасной продукции, в частности вяленой, соленой, слабосоленой рыбы из Азово-Черноморского бассейна».

Она добавила, что проводятся лабораторные исследования на предмет идентификации холерного вибриона. «Вот уже по состоянию на 6 июня было доставлено 55 проб рыбы разных видов из разных регионов, разных поставщиков, и все результаты отрицательны», - сообщила Л.ТИТОВА.

Кроме того, как сообщила Л.ТИТОВА, с 30 мая по 6 июня исследовано 50 проб морской воды на холерный вибрион, и результаты отрицательные. Как добавила заместитель главного врача СЭС, накануне летнего сезона еженедельно в обязательном порядке отбираются образцы проб морской воды на всех пляжах города, в зонах отдыха. «Проведен контроль воды на гидробиологический показатель, и на сегодня всюду все соответствует требованиям, превышения допустимых показателей не отмечалось», - подчеркнула она.