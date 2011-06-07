В Тернополе 19-летний водитель сбил двух школьниц.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай ЛЕЦКАЛЮК, ДТП произошло вчера около 17 часов на ул. Чумацкой.

Тернополянин, управляя автомобилем «Фиат», совершил наезд на двух 14-летних девушек, учениц школы №10. Пострадавшие с сотрясением мозга и различными травмами были оперативно доставлены в областную детскую больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

У водителя были взяты анализы для определения, не употреблял ли он спиртное, сейчас работники ГАИ ожидают результаты.

Н.ЛЕЦКАЛЮК также отметил, что недавно в результате ДТП погиб 13-летний шестиклассник, который ехал на велосипеде по автодороге между селами Лозы и Бодаки Збаражского района и столкнулся со скутером. Потерпевший был доставлен в больницу, где он умер.