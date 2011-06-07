француз хотел незаконно вывезти из Украины 5-летнего мальчика

Вчера в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров, которые следовали в Будапешт, пограничники предотвратили незаконный вывоз ребенка за границу.

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, 44-летний гражданин Франции пытался покинуть Украину вместе с 5-летним мальчиком, при этом не получив согласия матери. Для контроля мужчина предъявил загранпаспорта граждан Франции. Однако накануне женщина обратилась в органы МВД Украины и Госпогранслужбу по поводу незаконных действий мужчины-француза и предоставила документы, которые подтверждали принадлежность ребенка к гражданству Украины.

Таким образом во время прохождения паспортного контроля гражданину было отказано в праве выезда и он был передан в линейный отдел МВД аэропорта.