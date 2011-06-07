Сумщина: в ДТП погиб один и травмировано пять человек

В Сумской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один и травмировано пять человек.

Как сообщили УНИАН в Секторе по связям с общественностью Управления ГАИ УМВД Украины в Сумской области, в с. Каменка Середино-Будского района житель Московской области Российской Федерации, управляя личным автомобилем "Хюндай Элантра", двигался в направлении райцентра С.-Буда. Во время движения он отвлекся от управления транспортным средством и сначала выехал на полосу встречного движения, затем - на левую обочину.

Не справившись с управлением, он съехал в кювет, где неуправляемый автомобиль несколько раз перевернулся.

На момент ДТП в автомобиле, вместе с водителем, находилось шесть человек.

В ДТП погиб 51-летний пассажир, гражданин Российской Федерации. Другой пассажир, 24-летний житель Ямпольского района Сумской области, доставлен в крайне тяжелом состоянии в Середино-Будскую райбольницу.

Водитель 1960 г.р. получил ушиб грудной клетки. Другие три пассажира обратились за медицинской помощью в Шосткинскую больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

По словам пассажиров, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него взята кровь для проверки на наличие алкоголя.