В Запорожской области выявлен холероподобный вибрион

В Запорожской области в реке Молочная выявлен холероподобный вибрион.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Мелитопольской горсанэпидемстанции, холероподобный вибрион высеян во всех четырех пробах, взятых специалистами СЭС на минувшей неделе в реке Молочная и стоках очистных сооружений.

По информации заведующей эпидотделом горСЭС Мелитополя Ларисы САПРЫКИНОЙ, данные результаты исследований свидетельствуют о том, что в р. Молочной купаться опасно, так как риск заболеть очень высок, а также о том, что в городе есть люди - носители опасного вибриона. В то же время в этом году больных, у которых выявлялся холероподобный вибрион, в инфекционный стационар пока не поступало, хотя с 1 июня на наличие холероподобного вибриона обследуются все, кто обращается в лечебные учреждения по поводу дисфункции кишечника.

Как сообщил УНИАН главный санитарный врач Запорожской области Анатолий СЕВАЛЬНЕВ, проведение исследований, в результате которых был выявлен холероподобный вибрион, не связано с ситуаций в Мариуполе.

«Специалисты санэпидслужбы региона в рамках нескольких международных мониторингов наличие холерных и холероподобных вибрионов контролируют в 100 стационарных пунктах области постоянно», - сообщил А.СЕВАЛЬНЕВ.

Главный санитарнй врач Запорожской области также отметил, что р. Молочная не является водоемом, воды которого используются для обеспечения централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Справка УНИАН. Река Молочная - крупнейшая (протяженность -197 км, площадь бассейна - 3450 км кв.) река северо-западного Приазовья Запорожской области Украины. Впадает в Молочный лиман Азовского моря. На берегах р. Молочная стоят три крупных города Запорожской области: Мелитополь, Токмак и Молочанск.