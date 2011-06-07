В Донецкой области 55% детей-сирот не имеют жилья

В Донецкой области в настоящее время 5881 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, вообще не имеют жилья, что составляет 55% от их общего количества.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на начальника службы по делам детей ОГА Веру САГАЙДАК.

По ее словам, сегодня вопрос обеспечения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки жильем остается наиболее актуальным для нашего региона.

Из общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют жилье 4769 детей, что составляет 45% от общего количества детей указанной категории, из них 6% имеют жилье, которое не пригодно для проживания, уточнила В. САГАЙДАК.

Она напомнила, что в течение 2010 года в Донецкой области получили жилье 113 человек из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в текущем 2011 году - 13 человек получили жилье.

В. САГАЙДАК также констатировала, что в Донецкой области создана сеть учреждений социальной защиты детей. В настоящее время действует: 11 приютов для детей, рассчитанных на 470 мест, 1 центр социально-психологической реабилитации, рассчитанный на 30 мест (г. Славянск), указанные заведении является коммунальной собственностью городов и районов.

Кроме того, в Донецкой области есть 6 учреждений социальной защиты для детей, созданных общественными, благотворительными, религиозными организациями и фондами, проектная мощность которых составляет 210 мест. По результатам I квартала 2011 года в приютах области находилось 678 детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, где они получили помощь: медицинскую, психолого-педагогическую и социально-правовую.