Черниговщина: два человека умерли, отравившись спиртом

В Черниговской области четыре человека отравились спиртом, двое из них умерли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черниговской области, 37-летний житель Коропа умер в собственном доме, а его 33-летняя жена и двое друзей, в возрасте 63 и 41 год, попали в больницу. Вскоре старший из мужчин умер в реанимации.