В Сумах - фестиваль для людей с ограниченными возможностями

В Сумах стартовал VIII театральный фестиваль людей с функциональными ограничениями «Веселка».

Как передает корреспондент УНИАН, приветствуя участников и гостей праздника, заместитель главы Сумской облгосадминистрации Сергей ГРИЦАЙ отметил, что власти прилагают максимум усилий, чтобы дети с ограниченными возможностями были равноправными членами общества, получили качественное образование и нашли свое место в жизни.

«Приятно, что фестиваль становится традиционным. Здесь дети могут не только реализовать свой творческий потенциал, но и найти новых друзей, пообщаться со сверстниками и активно отдохнуть», - подчеркнул он.

В этом году свои таланты представят 14 коллективов, более 100 детей-инвалидов из Сум, Глухова, Ахтырки, Белополья, Путивля, Ромны, Конотопа, Тростянца и волонтерского социального театра «Дорогой добра» из Харькова. Традиционно в фестивале принимает участие и народный любительский театр-студия «Паростки» из Киева.

Выступления детей оценивать жюри, в составе которого руководители любительских коллективов, преподаватели, актеры, работники учреждений культуры. По итогам фестиваля будут определены победители в номинациях: за лучшую главную, женскую, мужскую, второстепенную роль, за музыкальное сопровождение, режиссуру и оригинальность.

Во время фестиваля проходит выставка-продажа работ детей-инвалидов, на которой представлены изделия декоративного-прикладного искусства.