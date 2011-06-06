Милиция предупредила взрыв гранаты в руках 72-летнего самоубийцы

В Севастополе милиция предупредила взрыв боевой гранаты РГ-42 в руках 72-летнего самоубийцы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, вчера вечером в дежурную часть Гагаринского райотдела милиции от одного из жителей поступило сообщение о том, что отчим в состоянии алкогольного опьянения угрожает покончить жизнь самоубийством с использованием гранаты.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа увидела мужчину, который при виде милиционеров произнес: «Больше не могу держать, сейчас брошу». Один из милиционеров перехватил гранату и зажал ее. Второй, подстраховывая коллегу, своими руками зажал руки товарищу. Оба они стали отходить от жилого дома.

Руководством УМВД и РОВД было принято решение перевезти опасный предмет в безопасное место и обезвредить его в кратчайшие сроки, поскольку граната могла взорваться в любой момент. Местом для обезвреживания взрывоопасного предмета было выбрано безлюдное место неподалеку от пляжа «Солнечный». Территория пляжа была оцеплена, отдыхающие эвакуированы.

Выброшенная в море граната от удара о поверхность воды взорвалась, что подтвердило ее небезопасность и боеспособность.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ст. 129 ч. 1 (угроза убийством).