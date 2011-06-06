В Одесской облСЭС не видят предусловий для вспышки холеры

Специалистами Одесской областной санитарно-эпидемиологической станции и санитарными врачами не зафиксировано в регионе ни одного случая заболевания холерой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заведующий отделом особо опасных инфекций Одесской облСЭС Александр ВОЛКОВ.

По его словам, «замеры качества воды проводятся в 107 местах открытых водоемов, в том числе в 28 точках отдыха населения и забора воды в пределах Одессы».

«В отличие от ситуации в районе Мариуполя Донецкой области, где возникла благоприятная среда для холерных эмбрионов, - отметил А.ВОЛКОВ, - в условиях Одесской области нет необходимой среды развития данного заболевания - температура воды в Одесском заливе гораздо ниже, чем в Азовском море».

С учетом этого, сообщил он, специалисты не видят предусловий для вспышки холеры в Одесском регионе.

Также завотделом облСЭС добавил, что поставляемые в Одессу овощи и фрукты из зарубежных стран тщательно проверяются санитарными службами, а огурцы из Испании, вызвавшие вспышки заболеваний в некоторых странах, в местные порты не завозятся.