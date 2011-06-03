Только 3 из 11 столичных пляжей имеют санитарные паспорта

На сегодня три из одиннадцати столичных пляжей имеют санитарные паспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на генерального директора КП «Плесо» Павла ПОХОДИЯ, столичный пляж “Черторой” (парк Дружбы народов) получил санитарный паспорт и теперь имеет официальное разрешение Деснянской СЭС на его эксплуатацию.

31 мая санитарные паспорта получили пляжи «Детский» и «Тельбин».

Как сообщал УНИАН, купальный сезон в Киеве начался 1 июня.

КП «Плесо» подготовило к принятию посетителей 11 городских пляжей Киева и 14 зон отдыха (санитарные паспорта получают только пляжи).

В то же время, “Плесо” предупреждает, что в зонах отдыха “Совская балка”, что на Совских прудах (ул. Кадетская роща), и “Веселка”, что на Русановском проливе (ул. Никольско-Слободская) не рекомендован отдыхать из-за открытых ливнестоков.

В перечень нерекомендуемых для купания водных объектов вошли также зоны отдыха: «Солнечная» на озере Солнечное, что на ул. Ревуцкого (в связи с несоответствием санитарным нормам, внутренним малопроточным водоемом карьерного типа с замедленным водообменом) и «Синеозерная» на озере Синее, что на пр. Правды (недостаточный водообмен).

На указанных водоемах силами районных госадминистраций и КП «Плесо» установлены предупредительные таблички о запрете купания.