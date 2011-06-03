Кировоград: 200 детей получили слуховые аппараты

В Кировоградской области 184 детей получили слуховые аппараты от волонтеров немецкого благотворительного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Кировоградского городского совета.

Обследование детей проводили в Одессе немецкие врачи, они определяли уровень снижения слуха. Каждому пациенту подобрали специальные вкладыши в уши и бесплатно выдали по два слуховых аппарата (стоимость одного – около 11 тыс. грн.).

Представители немецкого фонда сами предложили помощь, а транспортировать детей и их родителей в Одессу взялась кировоградская мэрия.

Волонтеры также получили списки маленьких кировоградцев с дефектами зрения. В сентябре этого года из Германии для них поступят очки.