В Севастополе микроавтобус провалился в котлован

В Севастополе сегодня утром микроавтобус провалился в котлован, вырытый для проведения ремонтных работ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД в Севастополе, дорожно-транспортное происшествие на ул. Надежды Островской. Машина перевернулась на бок.

32-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», при объезде препятствия (аварийные работы, проводимые КП «Севтеплоэнерго», обозначенные дорожными знаками и ограждениями) не справился с управлением и въехал в котлован, вырытый для проведения ремонтных работ.

В результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля, она поступила в первую городскую больницу с диагнозом «перелом локтя».

Предварительно установлено, что одной из причин ДТП могло стать то, что «водитель находился в болезненном состоянии», сообщили в пресс-службе.