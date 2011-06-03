Вода в Азовском и Черном морях соответствует нормам

Вода в Азовском и Черном морях у берегов Херсонской области соответствует санитарным нормам.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного государственного санитарного врача Херсонской области Анатолий СЛАБЧАК, в рамках мероприятий по предупреждению и выявлению возбудителей холеры и другой патогенной среды в водоемах региона Херсонская облСЭС удвоила частоту забора воды и фауны (рыбы) – с одного до двух раз в неделю.

По состоянию на утро пятницы, 3 июня, возбудителей холеры в регионе не выявлено.

В то же время, А.СЛАБЧАК отметил, что в воде Азовского моря уровень кишечной палочки ниже нормы в 100 раз – всего 50 единиц при норме 5 тыс. единиц, и при возможной допустимой норме 25 тыс. единиц без наличия патогенной микрофлоры.

Вода в Черном море также соответствует санитарным нормам.

Учитывая имеющиеся данные, облСЭС не вводила каких-либо ограничений по эксплуатации пляжей в регионе.

«Вода в Азовском море на редкость чистая, и у облСЕС не было оснований вводить ограничения по работе официальных сертифицированных пляжей», - сообщил А.СЛАБЧАК.

Также, по словам заместителя главврача Херсонской облСЭС, областная противоэпизоотическая комиссия при облгосадминистрации в связи с ситуацией в Донецкой области утвердила ряд мероприятий по мониторингу ситуации на речных и морских водоемах области.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в Херсонской области насчитывается 158 пляжей, которые находятся под надзором госсанэпидслужбы (145 морских и 13 речных). В текущем году, по данным облСЭС, пока разрешение на открытие получили 47 морских пляжей, но процесс сертификации пляжей продолжается по мере открытия курортного сезона.

В 2010 году в регионе официально работали только 110 пляжей (100 морских и 10 речных), остальные так и не получили разрешительных документов на открытие.