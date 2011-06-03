Черниговщина: дикая рысь искусала двух человек

В Черниговской области дикая рысь искусала двух человек.

Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Черниговской области, самка рыси забежала в село Петрова Слобода Корюковского района. Бегая по улицам села, она набросилась на мужчину, который ехал на велосипеде, и искусала его.

Жители села, обеспокоенные этим событием, вызвали участкового инспектора, который срочно прибыл на место события, и начал поиск животного.

Между тем, рысь забежала во двор одного из частных хозяйств уже в другой части села, и также набросилась на хозяина. В это время неподалеку оказался участковый инспектор, который и застрелил животное.

Рысь была очень истощенной, поэтому специалисты считают, что она была больна бешенством. Окончательные заключения должна сделать районная ветеринарная служба.

Для проведения расследования и определения первопричин ситуации создана специальная комиссия.