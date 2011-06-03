У детского туберкулезного санатория в Крыму хотели отобрать землю

Сотрудники Службы безопасности Украины в Ялте предупредили попытку незаконного отчуждения земель у государственного предприятия «Специализированный санаторий «Юность», принадлежащего Министерству здравоохранения страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе крымского управления СБУ.

По данным спецслужбы, Симеизский сельский совет дал разрешение на изъятие у санатория почти двух гектаров земли и сдачу их в аренду иностранной фирме сроком на 49 лет.

«Это могло поставить под угрозу существование самого санатория, так как для осуществления деятельности по лечению детей, больных туберкулезом, необходима минимальная территория, оговоренная законодательством. Лишившись части территории, лечебное заведение не могло бы осуществлять свои прямые функции по лечению больных детей. Кроме того, земельные наделы являются основными средствами бюджетных организаций, которые не подлежат списанию с баланса», - говорится в пресс-релизе СБУ.

Спецслужба приняла превентивные меры, направленные на предотвращение противозаконного отчуждения земель санатория, исключающие возможность оформления фирмой-арендополучателем правоустанавливающих документов на земельный участок санатория. «Таким образом, предотвращено нанесение ущерба государству на сумму в 10 млн гривен», - сказано в сообщении.

По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.