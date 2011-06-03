В Винницкой области арендатор пруда ранил из ружья рыбака

В Винницкой области арендатор одного из местных прудов подозревается в огнестрельном ранении рыбака, ловившего рыбу в этом водоеме.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Винницкой области.

По предварительной информации, двое местных жителей вечером рыбачили в пруду на надувной лодке. Около 2-х часов ночи мужчины вдруг услышали выстрел, после чего с берега от неизвестного с ружьем прозвучали угрозы, что будет стрелять на поражение.

Мужчина, оказавшийся арендатором водоема, стрелял еще несколько раз – по лодке и по рыбакам, которые, прыгнув в воду, пытались доплыть до берега и спастись, говорится в сообщении.

Один из рыбаков получил огнестрельные ранения обеих голеней, он госпитализирован в районную больницу.

Испугавшись преследований со стороны арендатора пруда, пострадавший в органы внутренних дел не обращался, а в ходе проверки, которая проводилась по факту сообщения в районное отделение милиции из больницы, объяснил, что получил ранение во время разжигания костра.

По указанному факту проводится доследственная проверка для принятия решения о возбуждении уголовного дела.