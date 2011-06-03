Львовская СЭС уверяет, что в регионе холеры нет

Львовская СЭС опровергает информацию о выявлении в регионе возбудителя холеры.

Об этом сегодня заявил в комментарии УНИАН и.о. главного государственного санитарного врача Львовской области Олег КОГУТ.

Он подчеркнул, что информация, которую распространил ряд СМИ о том, что во Львовской области найден холерный вибрион, аналогичный тому, от которого пострадали жители Мариуполя, не отвечает действительности.

Ни в одном из водоемов Львовской области на сегодняшний день не выявлен возбудитель холеры, отметил О.КОГУТ.

«Информация журналистов о возбудителе холеры, который был выявлен во Львовской области, ни в коей мере не отвечает действительности, и каких-либо сообщений такого характера для СМИ областная СЕС не давала. С 1 июня на территории Львовской области проводится контроль всех открытых водоемов области, и даже подозрений на какие-либо штаммы возбудителя холеры на сегодняшний день ни в одном из водоемов области не выявлено», - заявил О.КОГУТ.

Как сообщалось, отдельные СМИ распространили информацию, что возбудитель холеры был выявлен по результатам мониторинга внешней среды в водоемах Городецкого, Бускского и Самборского районов Львовской области.

Между тем в Мариуполе на сегодняшний день лабораторно подтверждены 8 случаев заболевания холерой.