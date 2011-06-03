Град нанес Симферополю более 3 млн грн ущерба
Разрушены крыши больниц
Град и ливень, прошедшие в Симферополе, нанесли городу более 3 млн грн ущерба.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета, уточнив, что такие данные - предварительные.
Градины, диаметром до 6 сантиметров, обрушившиеся на город 1 июня, повредили 177 домов с мягкой кровлей и 114 - с шиферной крышей.
Из-за разрушения градом кровли домов были залиты 119 квартир, архив в родильном доме № 2, подтоплено здание Литовского консульства.
Также произошло затекание кровли во 2-й детской, 2-й и 3-й городских поликлиниках, 6-й городской больнице скорой помощи и детской стационарной больнице, разбит шифер на кровле общежития медработников.
По предварительным подсчетам, в домах города разбито порядка 240 квадратных метров стекол.
Горсовет создал спецкомиссию, которая занимается ликвидацией последствий стихии и уточнением размера ущерба.