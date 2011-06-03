На Черниговщине - 800 "официальных" мусорных свалок

В Черниговской области официально насчитывается почти 800 мусорных свалок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в области.

По информации пресс-службы, твердые бытовые отходы в регионе складируются на 26 полигонах и 771 сельских мусорных свалках, которые занимают в области площадь более 630 га. Ежегодное количество отходов, которые размещаются на этих объектах, составляет около 500 тыс. тонн.

Из-за отсутствия на территории области мусороперерабатывающих и сортировочных комплексов, на полигоны и мусорные свалки попадает значительная часть отходов, имеющих ресурсную ценность и подлежащих переработке и утилизации.

Для устранения негативного влияния, ограничения объемов образования и накопления отходов Госуправление проводит процедуру лимитации объемов отходов на 2012 год.

Так, перечень владельцев отходов, которые проходят процедуру лимитации, расширен до 806 предприятий (на начало 2011 года таких предприятий было 736).

По статистическим данным, площадь Черниговской области составляет 31865 км квадратных, на ее территории на 1 мая проживали 1 млн. 94,8 тыс. человек.