Главный санврач Украины назвал причину отравления детей

Главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО назвал причину отравления детей в поселке Гранитном Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, С.РЫЖЕНКО считает, что дети отравились вследствие употребления молочного супа в столовой местной школы.

Главный санитарный врач страны назвал сложившуюся ситуацию «санитарной диверсией со стороны поваров». «Они без использования технологических карт, по своему усмотрению, готовили детям молочный суп, который, вероятно, и стал причиной того, что 16 детей очутилось на больничных койках с симптомами острой кишечной инфекции» - заявил он.

В Госсанэпидслужбе также сообщили, что окончательные результаты лабораторных исследований ожидаются через два дня.

Сегодня с 6.00 утра в поселке Гранитном, где отравились дети, работает комиссия под председательством главного государственного санитарного врача Украины.

Сейчас председатель госсанэпидслужбы находится в инфекционном стационаре, куда госпитализированы дети, он поручил во всех регионах усилить надзор за объектами питания, особенно для детей.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области 16 школьников из поселка Гранитное госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Дети проходили производственную практику и питались в местной школе. В настоящее время они находятся в Малинской центральной районной больнице.