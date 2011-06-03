Житомирщина: с пищевым отравлением госпитализированы 16 школьников
09:54, 03 июня 2011Новости регионов
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Состояние средней тяжести
В Житомирской области с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 16 школьников (1997-2002 гг. рождения).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, эти ученики проходили производственную практику в средней школе пгт Гранитное Малинского района.
Они госпитализированы 2 июня в Малинскую центральную районную больницу. Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.
В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится на контроле Управления МЧС в Житомирской области.
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