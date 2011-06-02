Хмельниччина: курит каждый пятый в возрасте 12 лет

По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, которое проводят органы государственной статистики, в Хмельницкой области каждый пятый житель курит в возрасте 12 лет и старше.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, почти треть жителей края сообщили, что курят от 1 до 10 лет, а более половины имеют «стаж курения» уже более 16 лет, причем 48% из них выкуривают за сутки по 16 сигарет и более.

Кроме того, городская семья на табачные изделия в среднем ежемесячно тратит 50 грн, сельская несколько меньше - 33 грн. Если в расходы на табак прибавить еще расходы на алкоголь, то эта сумма на 32 грн. превысит ежемесячные расходы среднестатистической семьи области на отдых и культуру, или на 16 грн. - расходы на образование.



