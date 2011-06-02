Херсонщина: от поражения электротоком погиб мужчина

На Херсонщине от поражения электрическим током погиб гражданин Молдовы.

Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 52-летний гражданин Молдовы приехал в гости к родной сестре в поселок Горностаевка Херсонской области. Мужчина официально зарегистрировался в паспортном столе и должен был возвращаться к себе домой 8 июня. Однако, в среду 1 июня он помогал сестре молоть зерно на отруби и его ударило электрическим током зернодробильная установка. Согласно материалам расследования электроток прошел через

левую часть тела человека, в частности, через руку, сердце и ногу, от чего мужчина скончался. Предварительно, причиной несчастного случая стало самовольное изменение конструкции молотильной установки. Кроме того, конструкция не была заземлена.