Услугами семейной медицины смогут пользоваться до 80% киевлян

В Киевской городской государственной администрации планируют, что услугами амбулаторий семейной медицины после полной реализации проекта по их созданию смогут пользоваться до 80% киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ во время рабочей встречи с работниками медицинской отрасли: членами Совета главных врачей Киева, представителями Ученого Совета Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, руководителями частных медицинских центров, фармацевтических предприятий.

Он отметил, что киевляне очень положительно оценивают открытие амбулаторий. “Потому что действительно они открываются на территориях, которые сегодня удалены от поликлинических служб и центральных поликлинических заведений. И, таким образом, безусловно, мы приближаем первичную помощь к жителям города”, - объяснил А.ПОПОВ.

По его словам, местная власть настроена продолжать открытие амбулаторий семейной медицины. “Будем продолжать. Мы в этом году выйдем на охват где-то 10-15% - это где-то до 400 тыс. киевлян будут иметь такую схему обслуживания по оказанию первичной медико-санитарной помощи. На следующий год мы должны точно определить процент, на который мы можем выйти. И проблема не в том, что нужно открывать амбулатории и финансировать их работу (реконструкцию помещений, закупку оборудованием и пр.). Вопрос в том, сможем ли мы поддержать качественным кадровым потенциалом”, - отметил А.ПОПОВ.

По его словам, если врачей с соответствующей подготовкой будет достаточно, то в следующем году проект практически будет завершен.

“В Киеве проектом предусматривается охватить не 100%, а где-то 70-80% киевлян. По логике и из практики я знаю, что нецелесообразно охватывать амбулаториями всех горожан, потому что есть сегодня наработанные механизмы и кадровый потенциал, например, терапевтов или педиатров, которые эффективно оказывают эти услуги на тех участках, где они и сегодня приближены к пациенту”, - объяснил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, в столице до конца года планируется открыть 100 амбулаторий семейной медицины.