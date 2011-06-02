Хмельник объявили курортом государственного значения

1 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3318-VI «Об объявлении природных территорий города Хмельника Винницкой области курортом государственного значения».

Об этом УНИАН сообщила помощник главы Винницкой облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО.

По ее словам, в тот же день в Администрации Президента состоялся брифинг руководителя Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики Евгения АНОПРИЕНКО, главы Винницкой облгосадминистрации Николая ДЖИГИ, первого заместителя городского головы Хмельника Петра ДРЕЖЕНКОВА и главы райгосадминистрации Хмельника Олега ТОМАШУКА о перспективах развития заповедных территорий Хмельника в новом статусе.

Комментируя подписание закона, Н.ДЖИГА отметил: «Люди очень благодарны за это решение. И это одно из обещаний власти, которое очень быстро выполнено. Этот вопрос не решался на протяжении двух десятилетий. Граждане и города, и области благодарны за этот закон».

Он также подчеркнул, что уникальная заповедная территория Хмельника, безусловно, нуждается в особом внимании. «Это место следует облагородить, сделать соответствующие дороги, инфраструктуру. Нужно провести рекламную, агитационную работу для того, чтобы он был более привлекательным для наших гостей», – убежден он.

По словам Е.АНОПРИЕНКО, Президент проводит последовательную политику по развитию уникальных курортов в государстве. Он также добавил, что благодаря статусу, предоставленному Хмельнику, на его развитие в госбюджете будут предусмотрены соответствующие средства. «Статус государственного означает государственную поддержку этого курорта. И такая поддержка будет», – заверил он.

Секретарь городского совета Хмельника П.ДРЕЖЕНКОВ во время брифинга сообщил, что горсовет планирует разработать и подать в Кабинет министров программу развития курорта.

Заместитель городского головы констатировал, что сегодня ситуация, к сожалению, складывается таким образом, что только при содействии инвесторов городу-курорту развиваться трудно. «Действительно, есть потребность в государственных средствах на развитие инфраструктуры. Но уже сегодня Хмельник имеет генеральный план, детальный план территорий, и есть возможность строительства трех новых санаторных комплексов, что даст возможность Хмельнику принимать еще больше отдыхающих», – сказал он.

По словам П.ДРЕЖЕНКОВА, на сегодняшний день мощность санаториев позволяет принимать до 50 тысяч отдыхающих в год (работает 8 санаториев, один из которых в настоящее время на восстановлении). При условии дальнейшего развития курорта, этот показатель может возрасти до 100 тысяч, считает он.

О.ТОМАШУК на брифинге выразил убеждение, что принятый закон дает Хмельникскому району дополнительные возможности для развития.

«Хмельникский район является аграрным регионом. Понятно, что на этих территориях сегодня мы должны внедрять биологическую систему земледелия с тем, чтобы обеспечивать качественными и экологически чистыми продуктами питания отдыхающих, а также жителей города-курорта Хмельник», – добавил он.