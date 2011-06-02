Нетрезвый ГАИшник на авто травмировал трех пешеходов

В Черниговской области инспектор ГАИ травмировал трех пешеходов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в области, инспектор ГАИ, находясь в отпуске, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль собственного автомобиля "ВАЗ-21093". В Нежине он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где осуществил наезд на 20-летнего мужчину, который вел в руках мопед, а также еще на двух граждан - 1995 и 1982 годов рождение.

Водитель мопеда был госпитализирован, два других пешехода получили легкие телесные повреждения и от госпитализации отказались.

Нежинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).