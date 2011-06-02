Какой нам продают кофе и шоколад?

Госпредприятие «Херсонский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» (Херсонстандартметрология) забраковало кофе и шоколад известных производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, данная информация размещена на официальном сайте предприятия.

В частности, сообщается, что испытательной лабораторией пищевой и сельхозпродукции ГП «Херсонстандартметрология» за апрель-май 2011 года была проверена продукция, которая доставлена специалистами Херсонского областного управления по вопросам защиты прав потребителей. Среди указанных продуктов выявлены такие, которые не отвечают требованиям нормативных документов: колбаса полукопченая «Краковская» (производитель ЧП «Шкуринский» г. Николаев) по органолептическим показателям, кофе «Neskafe» (производитель Nestle, Бразилия) по органолептическим показателям, шоколад черный с лесными орехами ТМ «Корона» в связи с наличием прогорклого ореха, томатная паста (производитель коллективное предприятие «Продтовары» г. Белгород-Днестровский) в связи с наличием темных включений, вино «кагор Украинский» (производитель ООО винзавод «Южные вина», г. Одесса) из-за наличия синтетических красителей, а также молоко сгущенное цельное с сахаром производителей ЗАО «Белицкий молочно-консервный комбинат» и ОАО «Ичнянский молочно-консервный комбинат» в связи с наличием растительных жиров.

Материалы проведенных исследований переданы областному управлению по вопросам защиты прав потребителей для принятия решений по продукции указанных производителей.