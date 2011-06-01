В городе Мариуполь Донецкой области сегодня госпитализировали пятого больного с подозрением на холеру.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, все госпитализированные получают необходимое лечение, состояние их здоровья удовлетворительное.

Эпидемиологи подчеркнули, что в Мариуполе регулярно осуществляется мониторинг за циркуляцией возбудителей холеры в объектах внешней среды: проводится отбор и исследование материала из объектов окружающей среды, в том числе питьевой воды, воды открытых водоемов, сточной воды, продуктов питания, рыбы, обследование больных с симптомами расстройства кишечника на группу кишечных инфекций и холеру.

В результате исследований в одном образце рыбы (тюлька), отобранной на центральном рынке, выделен вибрион, который не может вызвать заболевание холерой, но способен вызывать острые кишечные инфекции.

При этом в облСЭС акцентировали, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Мариуполе не превышает среднего многолетнего уровня.

В очаге холеры работает комиссия специалистов Министерства здравоохранения Украины, Украинской противочумной станции, Государственной санэпидслужбы Украины, областной СЭС.

Ежедневно проводятся заседания областного и городского оперативного штаба, заседания городской и районных чрезвычайных противоэпидемических комиссий Мариуполя.

Активизирована санитарно-просветительная работа по профилактике острых кишечных инфекций и холеры с использованием всех средств массовой информации среди жителей области.

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается, заключили в областной СЭС.