Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что сезон детского отдыха в Украине начался организованно и в срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения Трипольской специализированной общеобразовательной школы-интерната (Киевская область).

«Отдых начался организованно, и все те пришкольные лагеря и лагеря отдыха начали работать в срок, нормально и организованно», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.