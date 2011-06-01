В Запорожской области холеры нет – СЭС

В Запорожской области холеры нет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал сегодня на брифинге в Запорожской облгосадминистрации главный санитарный врач области Анатолий СЕВАЛЬНЕВ.

«Несмотря на выявление четырех случаев заболевания холерой в Мариуполе Донецкой области, которая граничит с Запорожской, в нашей области эпидемическая ситуация спокойная и контролируемая», - констатировал главврач облСЭС.

По словам А.СЕВАЛЬНЕВА, специалисты СЭС региона постоянно в рамках нескольких международных мониторингов контролируют в 100 пунктах области наличие холерных и холероподобных вибрионов. «Сейчас, учитывая чрезвычайную ситуацию, возникшую в Мариуполе, в нашей области количество таких контрольных пунктов увеличено на 24», - сказал А.СЕВАЛЬНЕВ, отметив, что большинство из них установлены в Бердянске – городе, который гидрологически совмещен с опасным регионом.

В области также создан штаб противодействия распространению холеры.

Несмотря на то, что ни одного случая бактериологического загрязнения или наличия холерных либо холероподобных вибрионов на сегодняшний день на территории Запорожской области и Бердянска, в частности, не выявлено, жителям и гостям портового города СЭС купаться не советует.

«Жителям и гостям Бердянска предложено в течение двух недель (это двойной инкубационный период развития холеры) воздержаться от морских купаний в районе городского пляжа, который расположен в Бердянском заливе», - сказал главный санитарный врач области.

На других территориях Азовского побережья Запорожской области массовый отдых и купание, по словам А.СЕВАЛЬНЕВА, разрешены и оздоровительный сезон открывается вовремя.