Донеччина: с начала года подростки совершили 16 суицидов

В Донецкой области с начала текущего 2011 года подростками было совершено 16 суицидов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника криминальной милиции по делам детей Главного управления МВД Украины в Донецкой области Александр ПОДОЛИННЫЙ.

Он отметил, что практически в каждом из этих случаев вина лежит на взрослых, которые вовремя не оказали детям, прежде всего, психологическую помощь.

«В текущем году подростками совершено 16 суицидов, - сказал А.ПОДОЛИННЫЙ. - При изучении причин данных поступков было установлено, что, как правило, суициды совершаются вследствие недостаточного внимания родителей, вмешательства в личную жизнь детей, неоказание какой-то психологической, моральной помощи в решении их проблем».

Правоохранитель, говоря об этой проблеме, подчеркнул, что милиция постоянно проводит всестороннюю работу по защите прав детей.

По словам А.ПОДОЛИННОГО, только в текущем году сотрудниками криминальной милиции по делам детей были привлечены к административной ответственности 112 родителей, которые совершали насилие в семье, 11 родителей были привлечены к уголовной ответственности.

Он также сообщил, что милиция занимается профилактической работой с проблемными семьями по предупреждению преступлений.

А.ПОДОЛИННЫЙ констатировал, что совместными усилиями криминальной милиции по делам детей и служб по делам детей, лечебных учреждений в 2011 году по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «были привлечены к ответственности более 1,6 тыс. родителей, которые не выполняли обязанности по воспитанию своих детей».

Правоохранитель отметил, что милиция также занимается поиском пропавших детей и помогает их вернуть в семьи.

Так, уже в 2011 году в Донецкой области 491 ребенок был найден и возвращен в семью или в социальное учреждение по месту жительства. Из этих детей 387 были обнаружены уже в течение 24 часов после поступления сообщения об их пропаже в милицию, сказал А.ПОДОЛИННЫЙ.