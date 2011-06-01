Кировоград: 500 матерей с малышами приняли участие в фотосессии

Сегодня, в Международный день защиты детей, около 500 матерей с малышами приняли участие в фотосессии на центральной площади Кировограда.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось в рамках праздничной акции «Кировоград в пеленках».

«Мы считаем, что наше мероприятие уже стало традицией. С каждым годом количество молодых мам и малышни увеличивается. Профессиональный фотограф делает групповой снимок с верхнего ракурса, все участники фотосессии получат плакат-снимок на память бесплатно», - сказала одна из инициаторов акции Елена НИКИТИНА.

Кроме того, по ее словам, спонсоры акции раздали 700 детских подарков: игрушки, предметы гигиены, карандаши и краски для рисования.

«Хочется, чтобы в будущем акция расширила свою географию на всю Кировоградскую область, подобные фотосессии можно организовывать и в районах. Мы над этим работаем», - отметила Е.НИКИТИНА.