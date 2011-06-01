В Полтавской области повесился 8-летний ребенок

В селе Онники Оржицкого района Полтавской области повесился 8-летний ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель милиции Полтавской области Александр РУДЯК.

По его словам, трагедия произошла 31 мая. В 13.00 мать отправила ребенка рвать крапиву. «Он взял мешок, шнурок, перчатки… В 19.0 его нашли в лесополосе с признаками суицида», - сказал А.РУДЯК.

Проводится следствие. «На данное время нет оснований говорить, что это уголовное дело, а не суицид. Вскрытие показало, что он умер от механической асфиксии путем повешения», - добавил А.РУДЯК.