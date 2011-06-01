Кировоградщина: тракторист обнаружил в поле 60 боеприпасов

В селе Моршино Знаменского района Кировоградской области тракторист во время полевых работ натолкнулся на место хранения свыше 60 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Саперы МЧС, прибывшие на место события, с помощью миноискателя обследовали территорию. В целом в поле они откопали 62 артиллерийских снаряда. Все боеприпасы вывезены на полигон и обезврежены.