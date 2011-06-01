Винница: мужчина упал с 3-го этажа торгового центра
Умер из-за многочисленных травм
В Виннице сегодня ночью в больнице умер мужчина, который накануне упал с третьего этажа в торгово-развлекательном центре "Магицентр".
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начмед Винницкой городской клинической больницы скорой помощи Богдан ТРОХИМЕНКО.
«Мужчина умер сегодня ночью из-за многочисленных травм», - констатировал он.
По его словам, врачи сделали все возможное: пострадавшему была пришита рука, сделаны многочисленные операции, однако он умер, не приходя в сознание, в реанимационном отделении больницы.
Как сообщал УНИАН, 29 мая около 19.00 с третьего этажа внутри ТЦ "Магицентр" упал 38-летний житель Винницы. При падении он зацепился правой рукой за стеклянное ограждение, и ему оторвало руку в районе предплечья.
Пострадавший сразу был госпитализирован в реанимационное отделение Винницкой городской клинической больницы скорой помощи.