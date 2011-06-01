Относительно холеры за минувшие сутки обследовано 13 лиц

В Мариуполе на протяжении прошедших суток госпитализировано и обследовано 13 лиц с клиническими проявлениями кишечной инфекции с целью выявления больных холерой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как говорится в сообщении, «с целью активного выявления больных проводится госпитализация и лабораторные обследования всех людей с клиническими проявлениями кишечной инфекции (за минувшие сутки – 13 лиц)».

В то же время в Минздраве отмечают, что на сегодняшний день установлены 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания холерой. Все больные получают необходимую медицинскую помощь, угрозы их здоровью нет, заверили в пресс-службе.

По предварительным исследованиям в Мариуполе источником заболевания стала рыба из Азовского моря. «Сейчас в городе запрещено купание в море, вылов и реализация рыбы. Установлен жесткий контроль за объектами эпидемического риска. Проводится активное выявление новых больных», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, по данным Минздрава, осуществляется активная санитарно-образовательная работа, особенно среди детей.

«Лабораторные исследования объектов окружающей среды наличия возбудителя холеры не обнаружили, значительная часть проб находится в работе», - информируют в пресс-службе.

В министерстве также добавили, что оперативная информация ежедневно подается в Кабинет министров Украины, в Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения и в Национальную академию медицинских наук. Ситуация находится под контролем.