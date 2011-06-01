В Николаеве в частном гараже обнаружено 8 кг ртути

Жительница Николаева, пенсионерка 1952 года рождения, во время уборки в гараже, который достался ей в наследство от мужа, обнаружила емкости весом около 8 кг с веществом, напоминающим ртуть.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Николаевской области, хозяйка гаража позвонила в оперативно-диспетчерскую службу Управления МЧС в регионе и сообщила об опасной находке.

Сотрудники Николаевского военизированного горно-спасательного отряда, прибывшие на место, классифицировали вещество как металлическую ртуть и изъяли его для дальнейшей утилизации.